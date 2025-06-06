«За акции Starlink»: Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом
Маск ответил смайликом на предложение Медведева помирить его с Трампом
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на юмористическое предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X. Ранее российский политик пошутил о том, что Москвы готова выступить посредником в примирении бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции Starlink.
В ответ под постом Медведева Маск оставил смеющийся до слёз смайлик.
Напомним, что накануне между Трампом и Маском разразился публичный конфликт в социальных сетях. Американский предприниматель не стеснялся в выражениях, утверждая, что без его участия нынешний президент США не смог бы одержать победу на ноябрьских выборах 2024 года и занять свой пост. Он также обрушился с критикой на экономические инициативы Белого дома. Хозяин Белого дома обвинил Маска в неэффективной работе в ведомстве по повышению эффективности американского правительства (DOGE) и заявил, что тот «сошёл с ума». Вдобавок ко всему президент пригрозил аннулировать государственные контракты с компаниями Маска, в частности со SpaceX, и полностью прекратить их субсидирование.