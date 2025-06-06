Трамп собирается избавиться от красной Tesla, которую он купил у Илона Маска

Машину Трамп приобрёл в начале 2025 года, чтобы продемонстрировать поддержку компании Илона Маска. Бизнесмен лично доставил к Белому дому этот автомобиль, а также ещё четыре электрокара Tesla. Несмотря на это, Трамп не смог сесть за руль, сославшись на протокольные ограничения, установленные Секретной службой.

Напомним, что накануне в соцсетях произошёл конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В ходе перепалки бизнесмен утверждал, что без его содействия Трамп не смог бы одержать победу на выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, предприниматель раскритиковал законопроект Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов, а также введённые президентом импортные пошлины. В ответ на это американский лидер заявил, что Маск не был продуктивен в выполнении своих обязанностей, когда возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и назвал его сумасшедшим.