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Регион
6 июня, 16:46

Трамп собирается избавиться от красной Tesla, которую он купил у Илона Маска

АBC: Трамп готов продать красную Tesla, купленную в поддержку Маска

Обложка © X / Burt Macklin

Обложка © X / Burt Macklin

Президент США Дональд Трамп может продать или передать в дар свой красный электрокар Tesla. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на источник в администрации.

Машину Трамп приобрёл в начале 2025 года, чтобы продемонстрировать поддержку компании Илона Маска. Бизнесмен лично доставил к Белому дому этот автомобиль, а также ещё четыре электрокара Tesla. Несмотря на это, Трамп не смог сесть за руль, сославшись на протокольные ограничения, установленные Секретной службой.

Теперь же, на фоне открытого конфликта с миллиардером, американский лидер, по информации журналистов, рассматривает возможность избавиться от авто.

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Напомним, что накануне в соцсетях произошёл конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В ходе перепалки бизнесмен утверждал, что без его содействия Трамп не смог бы одержать победу на выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, предприниматель раскритиковал законопроект Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов, а также введённые президентом импортные пошлины. В ответ на это американский лидер заявил, что Маск не был продуктивен в выполнении своих обязанностей, когда возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и назвал его сумасшедшим.

Милена Скрипальщикова
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