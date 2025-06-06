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6 июня, 13:57

«Игрища»: Эксперт ответила, зачем Трамп и Маск устроили публичные разбирательства

Эксперт Богачёва: Перепалка Трампа и Маска может быть отвлекающим манёвром

Обложка © Gettyimages / BRENDAN SMIALOWSKI

Обложка © Gettyimages / BRENDAN SMIALOWSKI

После недавней громкой ссоры президента Штатов Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска их перепалка в Сети стала наиболее обсуждаемой темой. Казалось бы, всё очевидно, но эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва в беседе с Life.ru рассказала, что истинный смысл этого события и его возможные последствия не лежат на поверхности. И дело в первую очередь заключается в том, что оба оппонента являются не «классическими» представителями политической сферы.

Рассматривать Илона Маска и Трампа с позиций классических каких-то понятий о политике, о том, как вообще люди подобного статуса взаимодействуют, — нельзя, это немножко другая история потому, что и один шоумен, и второй часто использует подобные яркие приёмы.

Екатерина Богачёва

Эксперт по деловому протоколу

Рассматривать Илона Маска и Трампа с позиций классических каких-то понятий о политике, о том, как вообще люди подобного статуса взаимодействуют, — нельзя, это немножко другая история потому, что и один шоумен, и второй часто использует подобные яркие приёмы.
Рассматривать Илона Маска и Трампа с позиций классических каких-то понятий о политике, о том, как вообще люди подобного статуса взаимодействуют, — нельзя, это немножко другая история потому, что и один шоумен, и второй часто использует подобные яркие приёмы.

По словам собеседницы Life.ru, никого из ныне существующих политиков нельзя себе представить в ролях, которые отведены Маску и Трампу. Также она напомнила, что во время последней встречи американский предприниматель появился в Белом доме в бейсболке, с фингалом под глазом. Поэтому специалист назвала их обоих политиками-шоуменами.

«Поэтому совершенно точно сейчас мы наблюдаем такую игру, такие игрища. Видимо, они оба рассчитывали на какое-то иное взаимодействие от появления вот этого департамента эффективности, который возглавил Маск», — предположила Богачёва.

По мнению эксперта, что-то пошло не так, и сейчас хозяин Белого дома и его оппонент в ссоре как-то пытаются обозначить свои позиции. Но то, что это нельзя рассматривать с точки зрения классических представлений о политиках, это совершенно точно. Богачёва считает, что два шоумена, оказавшиеся в центре внимания, создают прецеденты быстрее, чем их юристы и помощники успевают это осмыслить. В классической политике представители обеих сторон назначили бы полноценную фразу, а не обменивались урывками фраз в соцсетях.

Но нужно сказать, что люди такого уровня ничего не делают просто так потому, что им захотелось. Скорее всего, за этим стоят какие-то дальнейшие шаги, и вполне возможно, что это шоу для отвлечения от каких-то более серьёзных тем.

Екатерина Богачёва

Эксперт по деловому протоколу

Но нужно сказать, что люди такого уровня ничего не делают просто так потому, что им захотелось. Скорее всего, за этим стоят какие-то дальнейшие шаги, и вполне возможно, что это шоу для отвлечения от каких-то более серьёзных тем.
Но нужно сказать, что люди такого уровня ничего не делают просто так потому, что им захотелось. Скорее всего, за этим стоят какие-то дальнейшие шаги, и вполне возможно, что это шоу для отвлечения от каких-то более серьёзных тем.

Она предположила, что, пока все будут говорить об этом, Трамп, например, выпустит какие-то решения на уровне государства, которые будут относиться совершенно к другому. То есть вполне возможно, что это такое отвлечение от каких-то более серьёзных тем.

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Напомним, что накануне в социальных сетях произошёл конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. В ходе перепалки бизнесмен утверждал, что без его содействия Трамп не смог бы одержать победу на выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, предприниматель раскритиковал законопроект Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов, а также введённые президентом импортные пошлины. В ответ на это американский лидер заявил, что Маск не был продуктивен в выполнении своих обязанностей, когда возглавлял ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и назвал его сумасшедшим. После того как тема перепалки стала наиболее обсуждаемой, её прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что это сугубо внутреннее дело США.

Ольга Сливченко
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