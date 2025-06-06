«Игрища»: Эксперт ответила, зачем Трамп и Маск устроили публичные разбирательства

После недавней громкой ссоры президента Штатов Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска их перепалка в Сети стала наиболее обсуждаемой темой. Казалось бы, всё очевидно, но эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва в беседе с Life.ru рассказала, что истинный смысл этого события и его возможные последствия не лежат на поверхности. И дело в первую очередь заключается в том, что оба оппонента являются не «классическими» представителями политической сферы.

Рассматривать Илона Маска и Трампа с позиций классических каких-то понятий о политике, о том, как вообще люди подобного статуса взаимодействуют, — нельзя, это немножко другая история потому, что и один шоумен, и второй часто использует подобные яркие приёмы. Екатерина Богачёва Эксперт по деловому протоколу

По словам собеседницы Life.ru, никого из ныне существующих политиков нельзя себе представить в ролях, которые отведены Маску и Трампу. Также она напомнила, что во время последней встречи американский предприниматель появился в Белом доме в бейсболке, с фингалом под глазом. Поэтому специалист назвала их обоих политиками-шоуменами.

«Поэтому совершенно точно сейчас мы наблюдаем такую игру, такие игрища. Видимо, они оба рассчитывали на какое-то иное взаимодействие от появления вот этого департамента эффективности, который возглавил Маск», — предположила Богачёва.

По мнению эксперта, что-то пошло не так, и сейчас хозяин Белого дома и его оппонент в ссоре как-то пытаются обозначить свои позиции. Но то, что это нельзя рассматривать с точки зрения классических представлений о политиках, это совершенно точно. Богачёва считает, что два шоумена, оказавшиеся в центре внимания, создают прецеденты быстрее, чем их юристы и помощники успевают это осмыслить. В классической политике представители обеих сторон назначили бы полноценную фразу, а не обменивались урывками фраз в соцсетях.

Но нужно сказать, что люди такого уровня ничего не делают просто так потому, что им захотелось. Скорее всего, за этим стоят какие-то дальнейшие шаги, и вполне возможно, что это шоу для отвлечения от каких-то более серьёзных тем. Екатерина Богачёва Эксперт по деловому протоколу