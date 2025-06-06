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6 июня, 09:24

«Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил помирить Трампа и Маска, но не бесплатно

Медведев: Россия готова помочь помирить Трампа и Маска за акции Starlink

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей соцсети Х написал пост, в котором предложил содействие со стороны России в разрешении конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. По словам политика, Москва готова стать «посредником», но такая услуга должна быть оказана «за разумное вознаграждение».

В качестве примера он намекнул на возможность получения акций компании Starlink.

«Мы готовы содействовать достижению мира между D и E (Дональдом Трампом и Илоном Маском. прим. Life.ru) за разумную оплату и принять акции Starlink в качестве платежа. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев в своём англоязычном блоге.

Стало известно, во сколько Трампу обошлась ссора с Маском
Стало известно, во сколько Трампу обошлась ссора с Маском

Напомним, что накануне между Дональдом Трампом и Илоном Маском разразился публичный конфликт в социальных сетях. Американский предприниматель не стеснялся в выражениях, утверждая, что без его участия нынешний президент США не смог бы одержать победу на ноябрьских выборах 2024 года и занять свой пост. Он также обрушился с критикой на экономические инициативы Белого дома. Хозяин Белого дома обвинил Маска в неэффективной работе в ведомстве по повышению эффективности американского правительства (DOGE), и заявил, что тот «сошёл с ума». В добавок ко всему, президент пригрозил аннулировать государственные контракты с компаниями Маска, в частности со SpaceX, и полностью прекратить их субсидирование.

Ольга Сливченко
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