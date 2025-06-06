«Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил помирить Трампа и Маска, но не бесплатно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей соцсети Х написал пост, в котором предложил содействие со стороны России в разрешении конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. По словам политика, Москва готова стать «посредником», но такая услуга должна быть оказана «за разумное вознаграждение».

Напомним, что накануне между Дональдом Трампом и Илоном Маском разразился публичный конфликт в социальных сетях. Американский предприниматель не стеснялся в выражениях, утверждая, что без его участия нынешний президент США не смог бы одержать победу на ноябрьских выборах 2024 года и занять свой пост. Он также обрушился с критикой на экономические инициативы Белого дома. Хозяин Белого дома обвинил Маска в неэффективной работе в ведомстве по повышению эффективности американского правительства (DOGE), и заявил, что тот «сошёл с ума». В добавок ко всему, президент пригрозил аннулировать государственные контракты с компаниями Маска, в частности со SpaceX, и полностью прекратить их субсидирование.