«Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил помирить Трампа и Маска, но не бесплатно
Медведев: Россия готова помочь помирить Трампа и Маска за акции Starlink
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей соцсети Х написал пост, в котором предложил содействие со стороны России в разрешении конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. По словам политика, Москва готова стать «посредником», но такая услуга должна быть оказана «за разумное вознаграждение».
В качестве примера он намекнул на возможность получения акций компании Starlink.
«Мы готовы содействовать достижению мира между D и E (Дональдом Трампом и Илоном Маском. — прим. Life.ru) за разумную оплату и принять акции Starlink в качестве платежа. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев в своём англоязычном блоге.
Напомним, что накануне между Дональдом Трампом и Илоном Маском разразился публичный конфликт в социальных сетях. Американский предприниматель не стеснялся в выражениях, утверждая, что без его участия нынешний президент США не смог бы одержать победу на ноябрьских выборах 2024 года и занять свой пост. Он также обрушился с критикой на экономические инициативы Белого дома. Хозяин Белого дома обвинил Маска в неэффективной работе в ведомстве по повышению эффективности американского правительства (DOGE), и заявил, что тот «сошёл с ума». В добавок ко всему, президент пригрозил аннулировать государственные контракты с компаниями Маска, в частности со SpaceX, и полностью прекратить их субсидирование.