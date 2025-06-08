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8 июня, 02:08

Отец Илона Маска прибыл в Москву и прокомментировал конфликт сына с Трампом

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Эррол Маск на Красной площади. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / errolgrahammusk

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск прибыл в Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». В ходе мероприятия он пообщался с журналистами и затронул тему, вызвавшую широкий общественный резонанс, — напряжение в отношениях между его сыном и нынешним президентом США.

По словам Эррола, которые приводят «Известия», конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом является следствием длительного стресса, в котором обе стороны находились последние месяцы. Он считает, что подобные разногласия не являются чем-то исключительным, особенно в условиях напряжённой политической обстановки в США. В своей оценке он подчеркнул, что сторонам стоит взять паузу и восстановить силы, прежде чем продолжать диалог.

Маск – старший также напомнил, что обеим сторонам пришлось столкнуться с серьёзными вызовами — от политических столкновений до попыток нормализовать ситуацию внутри страны. Это, по его мнению, лишь усилило эмоциональную нагрузку и сделало конфликт почти неизбежным.

Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском
Трамп поставил точку в отношениях с Илоном Маском

Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент в апреле подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления. Об этом рассказал бывший политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. После конфликта у миллиардера был синяк.

Андрей Васильев
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