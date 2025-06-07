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7 июня, 19:52

Глава Минфина США поставил Маску фингал после драки в Белом доме

WP: Илон Маск и Скотт Бессент устроили драку в Белом доме

Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House

Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House

Предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за споров о ненадлежащих государственных расходах и кандидатуры на пост главы Налогового управления. Об этом рассказал бывший политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The Washington Post.

Согласно публикации, инцидент произошёл в апреле. В Овальном кабинете вспыхнула перепалка. Причиной конфликта стало несогласие по поводу кандидатуры на ключевой пост в Налоговом управлении США.

«Скотт сказал: «Ты мошенник. Ты полный мошенник», — отметил Бэннон.

Как сообщил Бэннон, министр обвинил бизнесмена в провале обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму более триллиона долларов. Словесный конфликт перерос в стычку. Маск толкнул министра плечом, словно игрок в регби, а Бессент ответил ударом. Потасовку удалось прекратить лишь после вмешательства сотрудников администрации, когда оппоненты оказались у кабинета советника по нацбезопасности. В итоге у миллиардера образовался фингал.

«Президент Трамп услышал об этом и сказал: «Это уже слишком», — сказал Бэннон.

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Напомним, 24 апреля стало известно, что Маск и Бессент вступили в спор в Белом доме. Конфликт разгорелся на тему Налоговой службы США, также отмечалось, что Маск испытывает раздражение к некоторым высокопоставленным чиновникам после своего назначения на пост главы DOGE. В июне Маск и Трамп устроили открытый конфликт, выдвинув в сторону друг друга множество обвинений. Life.ru узнал у эксперта, зачем эта перепалка вообще нужна.

Тимур Хингеев
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