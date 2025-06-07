Илон Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страницы пост, где утверждал о наличии имени лидера США Дональда Трампа в документах Джеффри Эпштейна — финансиста, обвинявшегося в организации секс-трафика несовершеннолетних. Маск заявлял, что именно причастность Трампа якобы стала причиной задержки публикации этих материалов.