Илон Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна
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Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страницы пост, где утверждал о наличии имени лидера США Дональда Трампа в документах Джеффри Эпштейна — финансиста, обвинявшегося в организации секс-трафика несовершеннолетних. Маск заявлял, что именно причастность Трампа якобы стала причиной задержки публикации этих материалов.
«Такой страницы не существует. Попробуйте поискать что-нибудь другое», — говорится на странице, если попытаться зайти в удалённый пост Маска.
Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошёл конфликт. В ходе перепалки бизнесмен заявил, что без его содействия Трамп не выиграл бы выборы. Кроме того, создатель электрокаров раскритиковал закон Белого дома, направленный на сокращение государственных расходов. В ответ на это хозяин Овального кабинета заявил, что Маск не должным образом исполнял обязанности на посту главы DOGE. После Маск обвинил Трампа в причастности к педофилии. В Кремле ситуацию назвали внутренним делом США.