«Её проектировал гений»: Отец Маска восхитился Москвой
Отец Илона Маска Эррол восхитился Москвой и сравнил её с Древним Римом
Эррол Маск. Обложка © ТАСС / AP / Rajesh Kumar Singh
Эррол Маск, отец самого богатого человека мира Илона Маска и сам успешный предприниматель, выразил искреннее восхищение российской столицей во время своего первого визита. Своими впечатлениями он поделился в разговоре с журналистами.
«Это мой первый раз в Москве. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!», — цитирует его агентство «Москва».
Отец бизнесмена добавил, что столичные здания напомнили ему о Древнем Риме.
Маск-старший добавил, что ему бы хотелось, чтобы в мире узнали о Москве побольше, потому что этот город прекрасен сам по себе. Он отметил гуляющих в столичных парках и садах женщин и детей, которые уверены в своей безопасности и радуются жизни. Эррол Маск отметил, что это впечатление останется с ним навсегда.
Напомним, сегодня стало известно, что Эррол Маск прилетел в Москву — в столице он собирается поучаствовать в международном «Форуме будущего 2050». Во время общения с прессой отец основателя SpaceX прокомментировал публичный конфликт своего сына с президентом США.