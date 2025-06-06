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6 июня, 13:25

Возможен ли импичмент? Политолог раскрыл последствия конфликта Трампа и Маска

Политолог Спасов: Конфликт между Трампом и Маском не приведёт к импичменту

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Разгоревшийся конфликт между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, в котором прозвучали обвинения в связях с Джеффри Эпштейном, не приведёт к импичменту американского лидера. Об этом заявил политолог Александр Спасов в интервью «Постньюс».

«Официальных документов нет. Для импичмента нужны серьёзные основания, голосование Конгресса, а республиканцы сейчас в большинстве и не пойдут против своего президента», — объяснил Спасов.

Эксперт напомнил, что Эпштейн умер до завершения следствия, а юридических доказательств причастности Трампа к его преступлениям представлено не было. Конфликт же между Маском и Трампом, по мнению политолога, скорее всего, связан с урезанием бюджетного финансирования электромобилей — бизнесмен ранее жаловался на это открыто.

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Напомним, что накануне в соцсетях разгорелась перепалка между Трампом и Маском. Бизнесмен поставил под сомнение возможность американского лидера победить на выборах-2024 без его поддержки, а после миллиардер одобрил импичмент и раскритиковал экономические инициативы Белого дома, предсказав рецессию к середине 2025 года. А началось всё с того, что Трамп обвинил Маска в неэффективности на посту главы DOGE и заявил о его безумии. Президент США также пригрозил разорвать госконтракты, включая SpaceX, и прекратить субсидирование компаний Маска.

Милена Скрипальщикова
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