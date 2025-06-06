Возможен ли импичмент? Политолог раскрыл последствия конфликта Трампа и Маска

Разгоревшийся конфликт между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, в котором прозвучали обвинения в связях с Джеффри Эпштейном, не приведёт к импичменту американского лидера. Об этом заявил политолог Александр Спасов в интервью «Постньюс».

«Официальных документов нет. Для импичмента нужны серьёзные основания, голосование Конгресса, а республиканцы сейчас в большинстве и не пойдут против своего президента», — объяснил Спасов.

Эксперт напомнил, что Эпштейн умер до завершения следствия, а юридических доказательств причастности Трампа к его преступлениям представлено не было. Конфликт же между Маском и Трампом, по мнению политолога, скорее всего, связан с урезанием бюджетного финансирования электромобилей — бизнесмен ранее жаловался на это открыто.