Маск решил не выводить из эксплуатации космический корабль Dragon
Илон Маск. Обложка © Flickr / The White House
Компания SpaceX не будет выводить из эксплуатации космические корабли Dragon. Об этом заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя призыв пользователя «остыть и отдохнуть».
«Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — написал миллиардер.
Тем временем Dragon прибыл на стартовую площадку во Флориде перед своим первым полётом. Ожидается, что ракета Falcon 9 запустит космический корабль с экипажем 10 июня.
Космический корабль Dragon. Фото © X / SpaceX
Напомним, что ранее Илон Маск заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после заявления президента США Дональда Трампа об отмене государственных субсидий. Предприниматель также потребовал провести импичмент республиканца и передать полномочия вице-президенту Джей Ди Вэнсу.