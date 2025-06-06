Маск решил не выводить из эксплуатации космический корабль Dragon

Компания SpaceX не будет выводить из эксплуатации космические корабли Dragon. Об этом заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя призыв пользователя «остыть и отдохнуть».

«Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — написал миллиардер.

Тем временем Dragon прибыл на стартовую площадку во Флориде перед своим первым полётом. Ожидается, что ракета Falcon 9 запустит космический корабль с экипажем 10 июня.

Космический корабль Dragon. Фото © X / SpaceX