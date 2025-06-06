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6 июня, 03:57

Дмитриев отметил решимость Маска на фоне противостояния с Трампом

Илон Маск. Обложка © Flickr / The Whire House

Илон Маск. Обложка © Flickr / The Whire House

Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что предприниматель Илон Маск сохраняет твёрдую приверженность своей политической позиции, несмотря на значительные финансовые убытки и перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в соцсети X.

«В 2024 году Илон Маск поставил на карту всё свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов, поддерживая Трампа и помогая спасти США. Сегодня акции Tesla упали на 14%. 150 миллиардов долларов улетучились. 30 миллиардов долларов исчезли из личного состояния Маска. Никаких страховок. Никаких опасений. Только убеждённость. А завтра?» — написал Дмитриев.

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Напомним, что перепалка между Трампом и Маском началась, когда миллиардер раскритиковал предложенный американским лидером проект бюджета США. Предприниматель призвал провести импичмент республиканца и намекнул на связь Трампа с педофилией. В ответ хозяин Белого дома заявил, что его не волнуют нападки Маска. По его словам, основателю Tesla стоило действовать раньше.

Тимур Хингеев
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