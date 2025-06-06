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5 июня, 22:50

«Депортировать Маска»: Экс-советник Трампа разразился гневным призывом после скандала в соцсетях

Политик Бэннон: Необходимо расследовать иммиграционный статус Маска

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Бывший советник президента США Стив Бэннон выступил с призывом о депортации предпринимателя Илона Маска из Соединённых Штатов. Заявление последовало после недавней словесной перепалки между миллиардером и Дональдом Трампом.

Бэннон заявил о необходимости проведения расследования в отношении иммиграционного статуса Маска. По словам экс-советника, это нужно для того, чтобы «немедленно выслать его из страны».

Трамп заявил, что его не волнуют нападки Маска
Трамп заявил, что его не волнуют нападки Маска

Ранее Илон Маск заявил о прекращении эксплуатации космического корабля Dragon компании SpaceX после того, как Дональд Трамп заявил об отмене государственных субсидий. Помимо этого, предприниматель поддержал идею импичмента республиканца. Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как американский лидер сказал, что миллиардер «сошёл с ума». В ответ основатель Tesla предложил своим подписчикам в социальной сети X обсудить возможность создания новой политической партии в США.

Антон Голыбин
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