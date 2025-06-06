«Депортировать Маска»: Экс-советник Трампа разразился гневным призывом после скандала в соцсетях

Бывший советник президента США Стив Бэннон выступил с призывом о депортации предпринимателя Илона Маска из Соединённых Штатов. Заявление последовало после недавней словесной перепалки между миллиардером и Дональдом Трампом.

Бэннон заявил о необходимости проведения расследования в отношении иммиграционного статуса Маска. По словам экс-советника, это нужно для того, чтобы «немедленно выслать его из страны».