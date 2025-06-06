Трамп заявил, что «потерявший рассудок» Маск хочет поговорить с ним после ссоры
ABC News: Трамп не заинтересован в беседе с «потерявшим рассудок» Маском
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На следующий день после перепалки в Сети американский президент Дональд Трамп высказался о своем нежелании общаться с основателем компании Tesla Илоном Маском. Глава государства назвал предпринимателя «человеком, который потерял рассудок», передаёт ABC News.
Одновременно с этим резким заявлением Трамп утверждает, что сам Маск настойчиво добивается разговора.
Напомним, что накануне между Трампом и Маском разразился публичный конфликт в соцсетях. Предприниматель не стеснялся в выражениях, утверждая, что без его участия нынешний президент США не смог бы одержать победу на выборах и занять свой пост. Хозяин Белого дома обвинил Маска в неэффективной работе в ведомстве по повышению эффективности американского правительства (DOGE) и заявил, что тот «сошёл с ума». Более того, лидер Штатов пригрозил аннулировать государственные контракты с компаниями Маска, в частности со SpaceX, и полностью прекратить их субсидирование. Примечательно, что перепалка не прошла бесследно — оба оппонента понесли значительные финансовые потери. Помирить Маска и Трампа попытался рэпер Канье Уэст, а также свою небезвозмездную помощь предложил Дмитрий Медведев.