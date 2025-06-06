«Пошумят и продолжат работать»: Таролог рассказал, когда помирятся Трамп и Маск и кто виноват в конфликте

Союз президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска представляет собой любопытную политическую комбинацию. При условии эффективного сотрудничества они потенциально способны на значительные достижения и реализацию масштабных инициатив. Анализ их взаимодействия, основанный на нумерологии, предполагает, что Трамп силён в словах, а Маск — в воплощении идей в жизнь. Об этом Life.ru заявил таролог Борис Зак, комментируя недавнюю размолвку американского лидера и основателя SpaceX.

Дональд — это политик и бизнесмен, у которого всё должно быть просчитано и всё должно быть под жёстким контролем. А Илон обладает очень развитой интуицией, которая помогает ему в достижении поставленных целей. И совмещение этих качеств политиков может привести к реализации очень мощных и значимых проектов как для США, так и для всего мира в целом. Борис Зак Таролог

Эксперт отметил, что уже предвидел сложности, с которыми столкнётся Маск в начале своей политической карьеры из-за противодействия со стороны Трампа. Предыдущий анализ указывал на это, но текущий, более детальный прогноз показывает, что эти трудности не будут продолжительными. Более того, в течение полугода ожидается период плодотворного взаимодействия между американским лидером и миллиардером.

Таролог предсказал, что Маску придётся преодолевать сопротивление в реализации некоторых своих идей, а также противостоять желанию Трампа единолично руководить процессом. Однако в конечном итоге эти разногласия не помешают им достичь поставленных целей.

«Если говорить про причины текущей их ссоры, то она вызвана столкновением интуитивного подхода Маска и строгого расчётливого подхода Трампа. Но ссору эту не стоит воспринимать серьёзно. Пошумят и продолжат работать дальше», — пояснил таролог.