Посол Дарчиев: РФ и США перенесли переговоры из Стамбула в Москву и Вашингтон

Россия и Соединенные Штаты достигли предварительной договорённости о переносе обсуждения вопросов, которые вызывают дипломатические разногласия, из Стамбула в свои столицы — в Москву и Вашингтон. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, новый раунд переговоров пройдёт в ближайшее время в столице РФ.

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений ещё далеко, а сам процесс идёт трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.