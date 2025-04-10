Российский посол раскрыл, на чём настаивала Москва на переговорах в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле Россия подчеркнула значимость возвращения своей дипломатической собственности, изъятой в США. Как сообщил посол РФ в Америке Александр Дарчиев, обе стороны выразили готовность к сотрудничеству для создания «дорожной карты» по данному вопросу.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялись переговоры РФ и США. Российскую делегацию возглавил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, в то время как Соединённые Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры продолжались более пяти часов. Ранее Дарчиев сообщил, что Москва и Вашингтон займутся разработкой инициатив, предложенных в Стамбуле, в рамках нового раунда переговоров, сроки которого сейчас уточняются.