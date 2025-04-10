Россия и США спустя 5,5 часа завершили переговоры в Стамбуле
Консультации между Россией и США в Стамбуле, направленные на восстановление функционирования посольств, подошли к концу. Они длились пять с половиной часов.
По завершении встречи не было сделано никаких заявлений для СМИ. Первым покинул территорию российского генерального консульства в Стамбуле автомобиль с представителями США. Предполагается, что результаты переговоров будут озвучены позже через министерства иностранных дел обеих стран, пишет ТАСС.
Напомним, утром делегация РФ прибыла на место встречи с США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy