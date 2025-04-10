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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 13:03

Россия и США спустя 5,5 часа завершили переговоры в Стамбуле

Консультации между Россией и США в Стамбуле, направленные на восстановление функционирования посольств, подошли к концу. Они длились пять с половиной часов.

По завершении встречи не было сделано никаких заявлений для СМИ. Первым покинул территорию российского генерального консульства в Стамбуле автомобиль с представителями США. Предполагается, что результаты переговоров будут озвучены позже через министерства иностранных дел обеих стран, пишет ТАСС.

Песков озвучил темы переговоров России и США в Стамбуле
Песков озвучил темы переговоров России и США в Стамбуле

Напомним, утром делегация РФ прибыла на место встречи с США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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