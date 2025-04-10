В Госдуме высказались о «‎сенсациях» после переговоров с США в Стамбуле

По итогам встречи делегаций России и США в Стамбуле не будет заявлений для прессы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он пояснил, что консультационный формат переговоров не предполагает каких-либо прорывных или сенсационных итогов.

В интервью «Ленте.ру» Новиков подчеркнул, что подобные встречи — это часть длительного процесса, который может стать подготовкой к более серьёзным договорённостям или полноценным переговорам в будущем. По его словам, в российско-американских отношениях накопилось множество проблем, требующих тщательного анализа и определения ключевых разногласий, что обуславливает обширную повестку дня на встрече в Стамбуле.

«В ходе рутинного рабочего процесса предварительных обсуждений зачастую комментировать просто нечего. Это может служить поводом для досужих предположений, ибо ничего конкретного не прозвучит, а отсутствие прорывных заявлений может кому-то показаться проявлением неких проблем», — заявил парламентарий.