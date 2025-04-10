В Госдуме высказались о «сенсациях» после переговоров с США в Стамбуле
Новиков: Прорывных заявлений после встречи РФ и США в Стамбуле не будет
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По итогам встречи делегаций России и США в Стамбуле не будет заявлений для прессы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он пояснил, что консультационный формат переговоров не предполагает каких-либо прорывных или сенсационных итогов.
В интервью «Ленте.ру» Новиков подчеркнул, что подобные встречи — это часть длительного процесса, который может стать подготовкой к более серьёзным договорённостям или полноценным переговорам в будущем. По его словам, в российско-американских отношениях накопилось множество проблем, требующих тщательного анализа и определения ключевых разногласий, что обуславливает обширную повестку дня на встрече в Стамбуле.
«В ходе рутинного рабочего процесса предварительных обсуждений зачастую комментировать просто нечего. Это может служить поводом для досужих предположений, ибо ничего конкретного не прозвучит, а отсутствие прорывных заявлений может кому-то показаться проявлением неких проблем», — заявил парламентарий.
Напомним, что сегодня в турецком Стамбуле состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. Утром делегация РФ прибыла на место встречи с представителями американской стороны. Беседа началась в 10:00. Делегацию из РФ возглавил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны коллег из Штатов участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры продлились более 5 часов.