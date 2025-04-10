РФ и США займутся разработкой стамбульских инициатив перед новой встречей

Москва и Вашингтон займутся разработкой инициатив, предложенных в Стамбуле, в рамках нового раунда переговоров, сроки которого сейчас уточняются. Об этом сообщил журналистам посол России в США и руководитель российской делегации на консультациях с американской стороной по вопросам функционирования посольств Александр Дарчиев.

«По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договорённости к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — сказал дипломат.