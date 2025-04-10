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10 апреля, 15:38

РФ и США займутся разработкой стамбульских инициатив перед новой встречей

Москва и Вашингтон займутся разработкой инициатив, предложенных в Стамбуле, в рамках нового раунда переговоров, сроки которого сейчас уточняются. Об этом сообщил журналистам посол России в США и руководитель российской делегации на консультациях с американской стороной по вопросам функционирования посольств Александр Дарчиев.

«По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договорённости к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — сказал дипломат.

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Напомним, сегодня в Стамбуле состоялись переговоры РФ и США. Встреча началась в 10:00. Делегацию из РФ возглавил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны Вашингтона участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Политики вели диалог более 5 часов.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Александра Мышляева
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