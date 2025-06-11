«Завалов очень много»: В Кремле дали оценку развитию российско-американских отношений
Песков: В отношениях РФ и США проблем много, но уже начался поэтапный диалог
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Отношения Москвы и Вашингтона осложнены множеством проблем, но поэтапная работа по их урегулированию уже началась. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что многие раздражители в двусторонних отношениях по-прежнему остаются актуальными, однако ведётся кропотливая работа для их постепенного устранения. Российская сторона настроена на продолжение контактов с американскими коллегами, несмотря на все сложности.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что стороны пока не смогли добиться прогресса в вопросах стратегической стабильности. Как отметил дипломат, обсуждение этой темы невозможно без учёта общей военно-политической обстановки, на что Москва неоднократно указывала в своих официальных заявлениях.