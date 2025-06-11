«Завалов очень много»: В Кремле дали оценку развитию российско-американских отношений

Отношения Москвы и Вашингтона осложнены множеством проблем, но поэтапная работа по их урегулированию уже началась. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что многие раздражители в двусторонних отношениях по-прежнему остаются актуальными, однако ведётся кропотливая работа для их постепенного устранения. Российская сторона настроена на продолжение контактов с американскими коллегами, несмотря на все сложности.