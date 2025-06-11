Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность отсутствием ответа от Вашингтона и Лондона на призыв Москвы оказать давление на Украину и заставить Киев прекратить эскалацию конфликта. Об этом политик заявил в разговоре с журналистами.

По словам Рябкова, молчание Вашингтона и Лондона на призыв России фактически означает признание их соучастия в таких действиях киевского режима. Он подчеркнул, что подобное игнорирование гипотетически может привести к эскалации между ядерными державами, если курс не будет изменён.