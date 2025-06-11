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Регион
11 июня, 08:48

Россия призывает США и Британию повлиять на Киев ради предотвращения эскалации

МИД РФ: США и Британия не отреагировали на призыв повлиять на Киев

МИД РФ. Обложка © Life.ru.

МИД РФ. Обложка © Life.ru.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность отсутствием ответа от Вашингтона и Лондона на призыв Москвы оказать давление на Украину и заставить Киев прекратить эскалацию конфликта. Об этом политик заявил в разговоре с журналистами.

По словам Рябкова, молчание Вашингтона и Лондона на призыв России фактически означает признание их соучастия в таких действиях киевского режима. Он подчеркнул, что подобное игнорирование гипотетически может привести к эскалации между ядерными державами, если курс не будет изменён.

Политик также заявил, что США и Великобритания, имея достаточное влияние, специально проверяют терпение России. Он также обвинил их в подрыве основ ядерного сдерживания. По словам Рябкова, страны Запада безответственно потворствуют киевскому режиму и даже снабжают его ключевой «чувствительной» информацией.

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Ранее Рябков заявил, что удары, нанесённые украинской армией 1 июня по российским военным аэродромам, не сказались на ядерном арсенале РФ. Политик отметил, что повреждённая техника будет отремонтирована, а некоторые пострадавшие самолёты не подпадают под действие соглашения СНВ.

Алиса Хуссаин
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