Рябков назвал преувеличенными последствия атак Киева по военным аэродромам РФ
Рябков: Атаки ВСУ на военные аэродромы не повлияли на ядерный потенциал России
Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России
Удары украинских беспилотников по российским военным аэродромам не сказались на ядерном потенциале России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Наш потенциал ядерного сдерживания Соединённых Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понёс существенного ущерба», — заявил Рябков.
Дипломат заявил, что сообщения о последствиях украинской атаки намеренно раздуты, и стратегический потенциал России не пострадал. Он подчеркнул, что повреждённая техника подлежит восстановлению, а часть пострадавшей авиации не входит в перечень вооружений, регулируемых договором СНВ (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. Life.ru). Таким образом, ядерный потенциал России остался нетронутым.
Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора. Вскоре после этого Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на террористические акты Киева. Киев до сих по не смог справиться с последствиями российского ответа.