Киев до сих пор в дыму: На Украине не могут потушить «огонь возмездия»
В Киеве до сих пор не могут потушить пожар после ночного удара ВС РФ
Обложка © Life.ru / Шедеврум
После массированной атаки в ночь на 10 июня, когда российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по ключевым предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, в украинской столице продолжаются пожары. Вертолёты экстренных служб до сих пор работают на тушении очагов возгорания, а город окутан дымом.
Дым в Киеве. Видео © УНИАН
Напомним, что 9 июня российские ВС нанесли серию массированных ударов по Украине, используя ракеты и БПЛА. Под атаками, в частности, оказались Ровно и Дубно. По всей Незалежной была объявлена воздушная тревога. В ночь на 10 июня нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. Атака осуществлялась высокоточным оружием и ударными дронами. В Госдуме отметили, что главный ответ ВСУ на удары по аэродромам и мостам ещё впереди.