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Регион
10 июня, 12:49

Киев до сих пор в дыму: На Украине не могут потушить «огонь возмездия»

В Киеве до сих пор не могут потушить пожар после ночного удара ВС РФ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

После массированной атаки в ночь на 10 июня, когда российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по ключевым предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, в украинской столице продолжаются пожары. Вертолёты экстренных служб до сих пор работают на тушении очагов возгорания, а город окутан дымом.

Дым в Киеве. Видео © УНИАН

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Напомним, что 9 июня российские ВС нанесли серию массированных ударов по Украине, используя ракеты и БПЛА. Под атаками, в частности, оказались Ровно и Дубно. По всей Незалежной была объявлена воздушная тревога. В ночь на 10 июня нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. Атака осуществлялась высокоточным оружием и ударными дронами. В Госдуме отметили, что главный ответ ВСУ на удары по аэродромам и мостам ещё впереди.

Александра Мышляева
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