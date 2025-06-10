Киев до сих пор в дыму: На Украине не могут потушить «огонь возмездия»

После массированной атаки в ночь на 10 июня, когда российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по ключевым предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности, в украинской столице продолжаются пожары. Вертолёты экстренных служб до сих пор работают на тушении очагов возгорания, а город окутан дымом.