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10 июня, 12:09

Киев в огне: В Госдуме просветили Зеленского, взмолившего США о помощи из-за ударов

Депутат ГД Белик: Зеленский надеется на «медийный шум» призывами давить на РФ

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский лицемерит, когда выставляет Украину потерпевшей стороной из-за российских «ударов возмездия», потому что Киеву не раз предлагались мирные переговоры, но его руководство выбирает террор как язык «общения» с Москвой. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя призывы Зеленского к Западу ужесточить давление на РФ.

Украинской стороне не раз были предложены конкретные шаги, которые способствуют урегулированию конфликта. Зеленский, ободряемый поддерживающей его «партией войны», всячески срывает мирный процесс, выбирает методы террора, а потом лицемерно призывает принудить нашу страну к миру.

Дмитрий Белик

Депутат Государственной думы РФ

Украинской стороне не раз были предложены конкретные шаги, которые способствуют урегулированию конфликта. Зеленский, ободряемый поддерживающей его «партией войны», всячески срывает мирный процесс, выбирает методы террора, а потом лицемерно призывает принудить нашу страну к миру.
Украинской стороне не раз были предложены конкретные шаги, которые способствуют урегулированию конфликта. Зеленский, ободряемый поддерживающей его «партией войны», всячески срывает мирный процесс, выбирает методы террора, а потом лицемерно призывает принудить нашу страну к миру.

Белик напомнил, что Киев постоянно игнорирует и обходит стороной тему своих военных преступлений, пытаясь казаться западному обывателю светлой стороной конфликта. Депутат уверен, что Зеленский рассчитывает лишь на «медийный шум» своими требованиями к США и ЕС давить на Москву. При этом киевский режим вряд ли надеется на ответ Запада, ведь уже многим очевидно, что ВС РФ выполнят задачи СВО в полном объёме.

«Здесь не может идти речь о каком-то одностороннем принуждении нашей страны, как хотелось бы Зеленскому. Россия открыта к миру, но с учётом собственных интересов безопасности», — добавил Белик.

«Пусть ждут и мучаются!» В Госдуме оповестили Киев о главном «‎ударе возмездия» за мосты
«Пусть ждут и мучаются!» В Госдуме оповестили Киев о главном «‎ударе возмездия» за мосты

Напомним, что 9 июня российские ВС нанесли серию массированных ударов по Украине, используя ракеты и БПЛА. Под атаками, в частности, оказались Ровно и Дубно. По всей Незалежной была объявлена воздушная тревога. А 10 июня под удар попали военный завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. Под Одессой поражены портовая инфраструктура и центр управления. Зеленский заявил, что российские атаки «стали громче», чем попытки Запада «принудить» Москву к миру. Он потребовал предпринять хоть какие-то действия, в частности — оказать «жёсткое давление» на Москву.

Ольга Годуненко
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