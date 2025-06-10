Киев в огне: В Госдуме просветили Зеленского, взмолившего США о помощи из-за ударов
Депутат ГД Белик: Зеленский надеется на «медийный шум» призывами давить на РФ
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Владимир Зеленский лицемерит, когда выставляет Украину потерпевшей стороной из-за российских «ударов возмездия», потому что Киеву не раз предлагались мирные переговоры, но его руководство выбирает террор как язык «общения» с Москвой. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя призывы Зеленского к Западу ужесточить давление на РФ.
Украинской стороне не раз были предложены конкретные шаги, которые способствуют урегулированию конфликта. Зеленский, ободряемый поддерживающей его «партией войны», всячески срывает мирный процесс, выбирает методы террора, а потом лицемерно призывает принудить нашу страну к миру.
Белик напомнил, что Киев постоянно игнорирует и обходит стороной тему своих военных преступлений, пытаясь казаться западному обывателю светлой стороной конфликта. Депутат уверен, что Зеленский рассчитывает лишь на «медийный шум» своими требованиями к США и ЕС давить на Москву. При этом киевский режим вряд ли надеется на ответ Запада, ведь уже многим очевидно, что ВС РФ выполнят задачи СВО в полном объёме.
«Здесь не может идти речь о каком-то одностороннем принуждении нашей страны, как хотелось бы Зеленскому. Россия открыта к миру, но с учётом собственных интересов безопасности», — добавил Белик.
Напомним, что 9 июня российские ВС нанесли серию массированных ударов по Украине, используя ракеты и БПЛА. Под атаками, в частности, оказались Ровно и Дубно. По всей Незалежной была объявлена воздушная тревога. А 10 июня под удар попали военный завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. Под Одессой поражены портовая инфраструктура и центр управления. Зеленский заявил, что российские атаки «стали громче», чем попытки Запада «принудить» Москву к миру. Он потребовал предпринять хоть какие-то действия, в частности — оказать «жёсткое давление» на Москву.