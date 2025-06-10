Владимир Зеленский лицемерит, когда выставляет Украину потерпевшей стороной из-за российских «ударов возмездия», потому что Киеву не раз предлагались мирные переговоры, но его руководство выбирает террор как язык «общения» с Москвой. Об этом Life.ru рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя призывы Зеленского к Западу ужесточить давление на РФ.

Украинской стороне не раз были предложены конкретные шаги, которые способствуют урегулированию конфликта. Зеленский, ободряемый поддерживающей его «партией войны», всячески срывает мирный процесс, выбирает методы террора, а потом лицемерно призывает принудить нашу страну к миру. Дмитрий Белик Депутат Государственной думы РФ

Белик напомнил, что Киев постоянно игнорирует и обходит стороной тему своих военных преступлений, пытаясь казаться западному обывателю светлой стороной конфликта. Депутат уверен, что Зеленский рассчитывает лишь на «медийный шум» своими требованиями к США и ЕС давить на Москву. При этом киевский режим вряд ли надеется на ответ Запада, ведь уже многим очевидно, что ВС РФ выполнят задачи СВО в полном объёме.