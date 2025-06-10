«Нужно давление!» Загнанный в угол Зеленский взмолился перед Западом после удара по Киеву
Зеленский призвал США и Европу надавить на Россию после ударов по Киеву и Одессе
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Российские удары «стали громче», чем попытки Соединённых Штатов и других стран «принудить» Москву к миру, заявил Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима сказал после того, как ВС РФ совершила крупнейший массированный удар по Незалежной.
Теперь Зеленский в истерике просит Штаты и Европу начать работать, предпринять хоть какие-то действия против России. Он подчеркнул необходимость оказания «жёсткого давления» на Москву для достижения мира.
«Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные русские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, у которой нет альтернативы тому, чтобы быть сильной», — написал Зеленский.
Напомним, что 9 июня российские вооружённые силы вновь нанесли серию массированных ударов по территории Украины, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Под атаками, в частности, оказалась Ровенская область, включая районы городов Ровно и Дубно. Сообщается о поражении крупного объекта нефтегазовой инфраструктуры. В результате атак по всей Незалежной была объявлена воздушная тревога, однако это не повлияло на продолжение нанесения ударов российскими войсками. А 10 июня под удар попали военный завод «Артём» и топливные резервуары в аэропорту Борисполь. Под Одессой поражены портовая инфраструктура и центр управления.