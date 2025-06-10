Российские удары «стали громче», чем попытки Соединённых Штатов и других стран «принудить» Москву к миру, заявил Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима сказал после того, как ВС РФ совершила крупнейший массированный удар по Незалежной.

Теперь Зеленский в истерике просит Штаты и Европу начать работать, предпринять хоть какие-то действия против России. Он подчеркнул необходимость оказания «жёсткого давления» на Москву для достижения мира.