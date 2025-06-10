Киевская власть пускай сидит и боится момента, когда Россия в полной мере донесёт своё возмездие на недавние украинские подрывы мостов в Брянской и Курской областях, а также атаки на военные аэродромы. Об этом корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — об ответе на атаки. Видео © Telegram / Юнашев Live

Картаполов отметил, что мы видели «какую-то часть» российского ответа на теракты Киева, однако то была лишь «закуска», а «главное блюдо» ещё впереди.

«Наш ответ будет долгим и болезненным. Может быть, какая-то его часть уже была, но главный ответ ещё впереди», — ответил депутат.

При этом Картаполов не стал называть никаких сроков, чтобы возмездие РФ для Киева стало внезапным.