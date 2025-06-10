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10 июня, 09:50

«Пусть ждут и мучаются!» В Госдуме оповестили Киев о главном «‎ударе возмездия» за мосты

Депутат Картаполов: Главный ответ Киеву на удары по аэродромам и мостам впереди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Киевская власть пускай сидит и боится момента, когда Россия в полной мере донесёт своё возмездие на недавние украинские подрывы мостов в Брянской и Курской областях, а также атаки на военные аэродромы. Об этом корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов — об ответе на атаки. Видео © Telegram / Юнашев Live

Картаполов отметил, что мы видели «какую-то часть» российского ответа на теракты Киева, однако то была лишь «закуска», а «главное блюдо» ещё впереди.

«Наш ответ будет долгим и болезненным. Может быть, какая-то его часть уже была, но главный ответ ещё впереди», — ответил депутат.

При этом Картаполов не стал называть никаких сроков, чтобы возмездие РФ для Киева стало внезапным.

«Пусть сидят, боятся, мучаются и ждут каждую секунду, когда что-то к ним снова прилетит», — заключил он.

В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели
В Брянской области простились с героем-машинистом, спасшим сотни людей от гибели

Напомним, что в Брянской области в результате подрыва опор обрушился мост. В этот момент по нему ехал пассажирский состав, машинист которого погиб в ходе инцидента, но спас сотни жизней, вовремя применив экстренное торможение. СК РФ считает, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы. Президент России Путин назвал случившееся терроризмом, а российские военные в ответ нанесли массированный удар по военным целям на Украине. При этом Харьков подвергся мощнейшей атаке за всё время СВО.

Александр Юнашев
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