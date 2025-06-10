В Минобороны раскрыли подробности ночного «удара возмездия» по Киеву

ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. Атака осуществлялась высокоточным оружием и ударными дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также удары пришлись по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники, по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. В МО РФ отчитались, что все объекты поражены.