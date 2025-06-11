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11 июня, 03:28

Захарова: Москва ответит на агрессивные действия Берлина в отношении Феоктистова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В Министерстве иностранных дел России сообщили о подготовке ответных шагов на действия немецких властей в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, меры будут приняты в рамках действующего законодательства РФ.

Захарова напомнила, что российская сторона на протяжении многих лет создавала благоприятные условия для работы немецких журналистов. Однако в нынешней ситуации Москва будет пересматривать свою позицию.

«В связи с агрессивными, деструктивными и выходящими за рамки морали, этики и нравственности действиями официального Берлина Москва предпримет соответствующие меры и в отношении журналистов из Германии», приводит её слова РИА «Новости».

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Поводом для этого заявления стал инцидент с семьёй Феоктистова. Как сообщил сам журналист, немецкая полиция посетила его квартиру в Берлине и изъяла паспорта у его жены и семилетней дочери. Ранее его не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, несмотря на предписание покинуть Германию до 19 августа.

Артём Гапоненко
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