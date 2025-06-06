Реакция России на заявления Мерца вызвала переполох в Германии
Sohu: Берлин в смятении из-за реакции Москвы на заявления Мерца
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Власти Германии демонстрируют признаки изменения своей позиции в отношении украинского конфликта после жёсткой реакции Москвы на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности снятия ограничений на применение немецкого оружия. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Новый виток напряжённости в российско-германских отношениях возник после того, как Мерц допустил возможность снятия ограничений на применение немецкого дальнобойного оружия против РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это опасная эскалация, а зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Германию врагом.
Внимание китайских аналитиков привлекло последовавшее выступление главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля. Он сообщил о необходимости более реалистичной оценки ситуации, признав, что Россию как ядерную державу нельзя победить, а требования о капитуляции бесперспективны.
«Россия как ядерная держава не может быть побеждена, а требования капитуляции бесперспективны», — заявил Вадефуль.
Обозреватели Sohu считают, что столь быстрая перемена позиции Берлина связана с осознанием серьёзности намерений Москвы. Аналитики допускают, что германское руководство обеспокоено перспективой превращения страны в мишень для российских ударов.
Напомним, что в конце мая после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским канцлер ФРГ заявил о готовности Германии поставлять Киеву дальнобойное вооружение. Дмитрий Медведев подчеркнул, что Берлин уже является участником конфликта на Украине, поскольку немецкая техника и специалисты вовлечены в боевые действия. Он также отметил, что в случае подтверждения участия немецких военнослужащих в запуске дальнобойных ракет по России, Москва примет ответные решения. Один из политологов уже описал мрачный сценарий войны РФ с Германией, которая, по прогнозам, может начаться уже в июне.