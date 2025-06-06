Власти Германии демонстрируют признаки изменения своей позиции в отношении украинского конфликта после жёсткой реакции Москвы на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности снятия ограничений на применение немецкого оружия. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Новый виток напряжённости в российско-германских отношениях возник после того, как Мерц допустил возможность снятия ограничений на применение немецкого дальнобойного оружия против РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это опасная эскалация, а зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Германию врагом.

Внимание китайских аналитиков привлекло последовавшее выступление главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля. Он сообщил о необходимости более реалистичной оценки ситуации, признав, что Россию как ядерную державу нельзя победить, а требования о капитуляции бесперспективны.

«Россия как ядерная держава не может быть побеждена, а требования капитуляции бесперспективны», — заявил Вадефуль.