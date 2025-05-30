Германия опять собирается воевать с Россией: план войны, сравнение двух армий Сразу несколько признаков говорят, что НАТО в целом и Германия в частности готовятся к войне с Россией. Насколько это реально, когда может начаться конфликт, сравнение армий России и Германии — в материале Life.ru. 30 мая, 11:28 Эксперты рассчитывают вероятность вступления Германии в конфликт с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bruce Rolff

Российский политолог Сергей Марков, проанализировав заявления главы киевского режима Зеленского и недавно избранного канцлера Германии Фридриха Мерца накануне и после их встречи в Берлине 28 мая, пришёл к выводу, что Украина и Германия реализуют план по вступлению сначала Германии, а потом и всего блока НАТО в войну против России. Эксперты не исключают вероятность такого развития событий, однако не считают её очень высокой. При этом большинство из них, причём не только российских, но и западных, полагают, что это будет иметь весьма печальные последствия как для самой Германии, так и для других стран НАТО.

Предполагаемый сценарий конфликта НАТО – Россия

Политолог Сергей Марков возможное развитие событий видит следующим образом:

1. По приказу Мерца армия Германии наносит удар по Черноморскому флоту России в Новороссийске, по Крымскому мосту и по Москве немецкими ракетами «Таурус». 2. Удар оказывается эффективным. 3. Мерц заявляет, что это не армия Германии нанесла удар немецкими ракетами «Таурус», а украинская армия нанесла удар произведёнными на Украине по немецкой лицензии ракетами. 4. Правительство России отвечает, что это ложь и на самом деле это удар немецкой армии немецкими ракетами по территории России. И это означает вступление Германии в войну с Россией. 5. Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет «Таурус» и складам с ними. 6. Начинается обмен ракетными ударами между Германией и Россией. 7. НАТО объявляет войну России.

Таков сейчас план, реализацией которого занимаются Зеленский и Мерц. Именно об этом и были их переговоры 28 мая. Мерц, конечно, не хочет ракетных ударов по Германии. Но он надеется, что Россия на них не решится, поэтому Германия может победить ракетами Россию, прикрываясь Украиной. Этот план уже запущен Мерцем, который заявил, что Украина за несколько недель освоила производство ракет «Таурус» и что Германия сняла ограничения на дальность ударов этими ракетами. В результате, если никто не остановит Мерца, война между Россией и Германией может начаться уже в июне 2025 года.

Политолог Сергей Марков. Фото © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Что сказал канцлер Германии Фридрих Мерц

О том, что Запад снимает ограничения для Украины по дальности ударов западным оружием по России, Мерц заявил ещё накануне визита Зеленского в Берлин — 26 мая.

— Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет, — сказал он.

А после встречи с Зеленским 28 мая подтвердил ранее сказанное.

— Наши министры обороны сегодня подпишут декларацию о намерениях закупить дальнобойные системы вооружения украинского производства — так называемые Long Range Fires. Дальность действия оружия не будет ограничена. Это позволит Украине полностью защищать себя, включая удары по военным целям за пределами собственной территории. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которое обладает большим потенциалом, — заявил Фридрих Мерц.

Реакция Кремля

В Москве на такие заявления канцлера Германии отреагировали крайне негативно, расценив их как очередной шаг в сторону эскалации, приближающей человечество к третьей мировой войне.

— Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция, — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что безответственные и враждебные действия германских властей могут побудить Россию к принятию ответных мер — вплоть до нанесения ударов по Германии.

— Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в вермахте <...> Германия и так уже участник конфликта: её техника и специалисты прямо воюют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути — это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте <...> При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях, — сказал он.

А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нынешняя Германия движется по стопам её бывших фашистских вождей, однажды уже ввергших человечество во Вторую мировую войну.

— Германия прямо втягивается в эту войну, у нас же уже танки немецкие бывают, ездят по территории, они горят в основном на войне, если ещё и ракеты <...> Вот поэтому прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз — к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране всё-таки сделают правильный вывод и остановят безумие, — отметил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Life.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после прозвучавших заявлений Берлину уже не удастся делать вид, что он выступает за переговоры и мирное разрешение конфликта.

— Решением снять ограничения на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь ещё глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим. И больше говорить о том, что они за мир или за переговоры, им просто будет невозможно, — заявила она.

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Алексей Смагин

Как ответит Россия

Вопреки надеждам Мерца на то, что удары «Таурусами» по России останутся безответными, эксперты уверены, что Россия ответит. И ответ этот Германии очень не понравится. И не только Германии, но и её соседям — Польше и Румынии.

— В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полётное задание), то нам ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину, — написала в своём телеграм-канале сразу после заявления Мерца об отмене ограничений на дальность ударов по России главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Политолог Сергей Марков полагает, что несладко придётся не только Берлину, но и его соседям.

— Очень высока вероятность, что если это решение начнёт реализовываться, то украинская армия не сможет наносить дальнобойные удары без поддержки западных стран. Это фактически будут прямые удары армий США, Великобритании, Франции и Германии <...> Путин уже много раз говорил о том, что это красная линия. У них такая стратегия пошаговой эскалации, и не исключено, что Россия ответит <...> С высокой вероятностью Россия может начать наносить удары по военным базам этих государств на территории Польши и Румынии, — считает он.

Что Россия может противопоставить «Таурусам»

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, в случае нанесения ударов по России «Таурусами» одним из первых ответных шагов станет ликвидация самого источника угрозы — уничтожение завода по производству ракет «Таурус» в Германии.

— Будет необходим ответный точечный, единичный удар по заводу – изготовителю «Таурусов», он единственный в Германии. Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведёт к человеческим жертвам, но позволит нам уничтожить это ракетное производство полностью, — пояснил он в интервью РИА «Новости».

Ракета «Таурус». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Что же касается уже имеющихся у противника ракет, то у России есть чем от них защититься. По словам военного аналитика Евгения Даманцева, российские войска способны отслеживать немецкие ракеты на расстоянии 70 км.

— При патрулировании на ракетоопасных направлениях шанс на перехват всех запускаемых с наземных пусковых установок либо подвесок F-16 ракет «Таурус» будет велик, учитывая, что звено из четырёх Су-35С способно одновременно перехватывать 32 цели противника ракетами Р-77-1 по целеуказанию от РЛС либо одновременно 16 целей по указанию от бортового прицельного комплекса ОЛС-35, — пояснил он изданию «Военное дело».

По словам эксперта, для успешного перехвата ракет и их носителей на базах ВКС РФ должно дежурить до пяти звеньев Су-35С. Также по целеуказанию от летающих радаров А-50 по «Таурусам» могут отработать и комплексы ПВО. К примеру, C-400, «Бук-М3» или «Витязь».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Зеленский «Таурусы» не получит

Впрочем, воинственные заявления Мерца если кого и напугали, то отнюдь не Москву, а самих немцев, которые вовсе не жаждут становиться мишенями для российских «Кинжалов» и «Орешников». Сразу же после заявления Мерца о разрешении Украине бить по России дальнобойным западным оружием вице-канцлер Клингбайль поспешил дезавуировать слова шефа — он пояснил, что обещание Мерца было ошибочным и позиция Берлина по поставкам Украине дальнобойного оружия остаётся неизменной.

— Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договорённости, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство, — заявил он.

Иными словами, Германия продолжает придерживаться позиции предыдущего канцлера Шольца, заявившего, что крылатые ракеты Киев от Берлина не получит.

— Как стало известно, ключевое оружие, на которое надеялась Украина, — ракеты дальнего радиуса действия «Таурус» — поставлено не будет. В правительстве эту тему сейчас называют «табуированной», — сообщила немецкая газета «Бильд» за день до визита Зеленского в Берлин.

И переговоры Зеленского с Мерцем 28 мая в Берлине это подтвердили. Ни о каких поставках «Таурусов» Украине на них уже и речи не было. Единственное, чем пришлось довольствоваться Киеву, — 5 млрд евро, выделенных Германией якобы на производство дальнобойных ракет на самой Украине. По словам экспертов, никакого ракетного завода на эту сумму построить просто невозможно.

Армии России и Германии

Нежелание немцев вступать в открытое военное противостояние с Россией вполне объяснимо. Достаточно посмотреть на сравнительные характеристики российской и немецкой армий по численности личного состава и вооружениям, чтобы понять, в чём тут дело.

По численности личного состава Российская армия превосходит германскую в 7,1 раза, по количеству танков и бронемашин — более чем в 400 раз, по самоходной артиллерии — в 38,5 раза, по ракетным установкам — в 90,9 раза, по самолётам — в 7,3 раза, по вертолётам — в 5,1 раза, по кораблям и подлодкам — в 12,3 раза.

Сравнение армий России и Германии. Инфографика © Life.ru.

План войны с Россией

Тем не менее Правительством Германии давно уже подготовлен план войны с Россией после завершения российско-украинского конфликта. Как сообщила ещё в 2024 году немецкая газета Bild, война Германии с Россией должна начаться в июне 2025 года.

Президент России Владимир Путин все разговоры на Западе о якобы намерениях России напасть на страны НАТО после победы над Украиной назвал «полной чушью».

— У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО, — заявил он.

Последствия войны с Россией для Германии

Строящих планы войны с Россией германских стратегов не смущает даже то, что подобное противостояние будет иметь катастрофические последствия для Германии. В случае военного столкновения Москвы и Берлина и подключения к нему стран НАТО конфликт, по оценкам экспертов, с большой долей вероятности перерастёт в ядерный, что может привести к полному уничтожению Германии серией ядерных ударов и гибели десятков миллионов человек.

Каковы будут последствия ядерной войны для Германии немцам тоже хорошо известно. Ещё в 2019 году было опубликовано исследование «Гринпис» «Последствия ядерной войны для Германии». В нём приводятся три сценария нанесения ядерных ударов по трём потенциальным целям.

В первом сценарии рассматривается вариант с нанесением ядерного удара по правительственному кварталу в Берлине. Предполагается, что будет взорван сравнительно небольшой ядерный заряд в 20 килотонн на лужайке перед Рейхстагом. В исследовании говорится, что всё, что находится в радиусе 260 метров (0,22 км²) от огненного шара, превратилось бы в пар. В этом районе расположен парламент. Радиус зоны 100-процентного поражения людей составил бы 590 метров. А всего непосредственно от взрыва погибло бы 26 760 человек, 73 750 получили бы увечья, 120 000 погибли бы от радиоактивных осадков и ещё 50 000 умерли впоследствии от рака.

Один из сценариев может предполагать нанесение ядерного удара по Берлину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Во втором сценарии предполагается, что ядерный удар будет нанесён по финансовому центру Германии — Франкфурту. При взрыве над городом ядерного заряда в 550 килотонн 500 000 человек погибли бы непосредственно от взрыва и 165 000 умерли бы впоследствии от рака.

Третий сценарий рассматривает удар по авиабазе Бюхель, где находится американское ядерное оружие. Взрыв бомбы мощностью в 170 килотонн привёл бы к немедленной гибели 130 000 человек и последующей смерти от рака еще 80 000 человек. Характерно, что от войны с Россией Германию предостерегают не только российские, но и западные эксперты.

— Если они (русские) нанесут удар по Германии, это точно будет не в первый раз. Надеюсь, немцы помнят, чем закончилась их последняя подобная попытка, — написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X, прочитав сообщение о намерении Германии поставить Украине дальнобойные ракеты.

Авторы Владимир Дюжий