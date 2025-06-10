Немецкая полиция отобрала паспорта у семьи главы «России сегодня» в Берлине под странным предлогом

Полиция Германии изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова в их берлинской квартире. Правоохранители нагрянули в берлинскую квартиру журналиста, сообщает РИА «Новости».

Ранее власти Германии предписали Феоктистову покинуть страну до 19 августа. При этом в прошлую пятницу его не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

«В квартиру, где я жил со своей семьёй и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», — заявил журналист.