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10 июня, 14:52

Немецкая полиция отобрала паспорта у семьи главы «России сегодня» в Берлине под странным предлогом

РИАН: Полиция изъяла паспорта у семьи главы «России сегодня» в Берлине Феоктистова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Полиция Германии изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова в их берлинской квартире. Правоохранители нагрянули в берлинскую квартиру журналиста, сообщает РИА «Новости».

Ранее власти Германии предписали Феоктистову покинуть страну до 19 августа. При этом в прошлую пятницу его не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

«В квартиру, где я жил со своей семьёй и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», — заявил журналист.

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Никита Никонов
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