Наградные листы и медали отца Владимира Путина показали на ПМЭФ
На ПМЭФ-2025 представили панно с личными наградами отца Путина
На ПМЭФ-2025 представлена уникальная экспозиция: гостям и участникам форума покажут медали и наградные документы Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, который находится на месте событий.
Панно с наградами отца Путина. Видео © Life.ru
Все артефакты — медали, наградной лист и приказ о награждении — выставлены на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который в прошлом году уже представлял родословное древо Владимира Путина.
Михаил Шевелёв — о панно. Видео © Life.ru
«У нас несколько мемориальных панно, включая панно Владимира Спиридонова Путина, папы нашего президента, который был участником Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и имеет боевые награды», — отметил Михаил Шевелёв, управляющий партнёр Дома семейных традиций «Кристиан».
Он добавил, что рядом с панно отца Путина представлена информация о его деде-ветеране войны.
Напомним, что к настоящему моменту своё участие в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года подтвердили более 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Работа форума продлится до 21 июня. Ожидается, что на его пленарном заседании выступит президент Российской Федерации Владимир Путин. Основное внимание в рамках выступлений на ПМЭФ будет уделено вопросам развития экономического партнерства России с другими государствами.
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