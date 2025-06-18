Наградные листы и медали отца Владимира Путина показали на ПМЭФ

На ПМЭФ-2025 представлена уникальная экспозиция: гостям и участникам форума покажут медали и наградные документы Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, который находится на месте событий.

Панно с наградами отца Путина. Видео © Life.ru

Все артефакты — медали, наградной лист и приказ о награждении — выставлены на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», который в прошлом году уже представлял родословное древо Владимира Путина.

Михаил Шевелёв — о панно. Видео © Life.ru

«У нас несколько мемориальных панно, включая панно Владимира Спиридонова Путина, папы нашего президента, который был участником Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и имеет боевые награды», — отметил Михаил Шевелёв, управляющий партнёр Дома семейных традиций «Кристиан».