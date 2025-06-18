Сёмга с фисташками и суп с командорским кальмаром: Раскрыто роскошное меню для гостей ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гостей угостят изысканными обедами. Фотография меню оказалась в распоряжении Life.ru.

Меню в ресторане на ПМЭФ-2025. Фото © Life.ru

Ресторан расположен в отдельном двухэтажном павильоне на улице. Большинство блюд сделаны на основе русской кухни, которые приготовил известный итальянский шеф-повар Раффаеле Эспозито.

Например, на мероприятии можно отведать суп из чечевицы с командорским кальмаром гриль, филе из сёмги с фисташками, спаржей гриль и печёной свеклой, а также радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна.

Меню в ресторане на ПМЭФ-2025. Фото © Life.ru

Один сет обойдется в 6500 рублей. В него входит закуска, суп, горячее, десерт и напиток. Еда сделана из российских продуктов, также имеются специальные позиции для вегетарианцев.