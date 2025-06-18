Сёмга с фисташками и суп с командорским кальмаром: Раскрыто роскошное меню для гостей ПМЭФ
Стоимость обедов для участников ПМЭФ-2025 начинается от 6,5 тысячи рублей
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гостей угостят изысканными обедами. Фотография меню оказалась в распоряжении Life.ru.
Меню в ресторане на ПМЭФ-2025. Фото © Life.ru
Ресторан расположен в отдельном двухэтажном павильоне на улице. Большинство блюд сделаны на основе русской кухни, которые приготовил известный итальянский шеф-повар Раффаеле Эспозито.
Например, на мероприятии можно отведать суп из чечевицы с командорским кальмаром гриль, филе из сёмги с фисташками, спаржей гриль и печёной свеклой, а также радужную форель шеф-посола с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна.
Меню в ресторане на ПМЭФ-2025. Фото © Life.ru
Один сет обойдется в 6500 рублей. В него входит закуска, суп, горячее, десерт и напиток. Еда сделана из российских продуктов, также имеются специальные позиции для вегетарианцев.
Напомним, что в этом году ПМЭФ пройдёт 18 по 21 июня с Санкт-Петербурге в «Экспофоруме». Ключевая тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Также в рамках мероприятия запланирована встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств.