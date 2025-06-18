Чудо техники: Гендиректор КамАЗа отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава ПАО КамАЗ Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) на беспилотном грузовике «Маяк-2». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин показал видео с поездки на ПМЭФ в беспилотном грузовике. Видео © Telegram / ПАО «КАМАЗ»

На опубликованных кадрах можно увидеть, что пока Когогин сидит на пассажирском сидении, машина самостоятельно едет по дороге. Руль также работает без участия человека.

Грузовик, о котором идет речь, является модернизированной версией автомобиля «Маяк-1» и создан на базе «КамАЗ-54901». Он оснащён компонентами, устойчивыми к санкционному давлению. При этом были улучшены технические характеристики, в частности, установлена новая надёжная система связи, дальнобойные лидары и радары, а также использованы более производительные решения в области навигации.