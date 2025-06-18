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18 июня, 08:35

Чудо техники: Гендиректор КамАЗа отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава КамАЗа Когогин отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике «Маяк-2»

Обложка © Telegram / ПАО «КАМАЗ»

Обложка © Telegram / ПАО «КАМАЗ»

Глава ПАО КамАЗ Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) на беспилотном грузовике «Маяк-2». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин показал видео с поездки на ПМЭФ в беспилотном грузовике. Видео © Telegram / ПАО «КАМАЗ»

На опубликованных кадрах можно увидеть, что пока Когогин сидит на пассажирском сидении, машина самостоятельно едет по дороге. Руль также работает без участия человека.

Грузовик, о котором идет речь, является модернизированной версией автомобиля «Маяк-1» и создан на базе «КамАЗ-54901». Он оснащён компонентами, устойчивыми к санкционному давлению. При этом были улучшены технические характеристики, в частности, установлена новая надёжная система связи, дальнобойные лидары и радары, а также использованы более производительные решения в области навигации.

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Также на ПМЭФ-2025 представит свои новинки российский люксовый бренд Aurus. В центре внимания — минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Он оснащён мощным 598-сильным двигателем внутреннего сгорания и полным приводом. Автомобиль создан на модульной платформе, разработанной экспертами ФГУП «НАМИ», что обеспечивает уникальное сочетание комфорта и технологий.

Юлия Сафиулина
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