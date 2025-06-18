VIP-кабинет на колёсах: Life.ru узнал, в чём фишка люксового минивэна Arsenal от Aurus

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) российский люксовый бренд Aurus представляет свои новинки в павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России. В центре внимания — минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Life.ru узнал, как выглядит автомобиль и в чём его особенность.

Минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Видео © Life.ru

Aurus Arsenal — первый минивэн в линейке бренда, заявляет о себе как о единственном в России MPV в сегменте ультрапремиум. Оснащённый мощным 598-сильным двигателем внутреннего сгорания и полным приводом, он создан на модульной платформе, разработанной экспертами ФГУП «НАМИ», что обеспечивает уникальное сочетание комфорта и технологий.

Этот уникальный автомобиль, который уже успел стать символом статуса, так как используется для сопровождения высокопоставленных лиц, в том числе президента России, пока не доступен для массовых продаж. Aurus планирует запустить модель в качестве коммерческого проекта, который будет представлен в виде VIP-кабинета. Однако точные сроки выхода на рынок и цена остаются под завесой тайны. Ожидается, что компания предложит как лёгкую версию, так и бронированную модификацию.