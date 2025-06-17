Участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году соберёт около 20 тысяч участников из 140 государств. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Имеются в виду участники в живом и виртуальном форматах», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.

На форум, в частности, приедут политики и чиновники из примерно 50 стран. Среди подтверждённых участников – президенты Индонезии и Абхазии, а также глава Республики Сербской. Ожидается присутствие представителей американского бизнеса, но пока неизвестно, кто именно приедет из США.