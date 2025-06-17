Участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира
Ушаков: Около 20 тысяч представителей 140 государств приедут на ПМЭФ-2025
ПМЭФ-2025. Обложка © Life.ru
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году соберёт около 20 тысяч участников из 140 государств. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Имеются в виду участники в живом и виртуальном форматах», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.
На форум, в частности, приедут политики и чиновники из примерно 50 стран. Среди подтверждённых участников – президенты Индонезии и Абхазии, а также глава Республики Сербской. Ожидается присутствие представителей американского бизнеса, но пока неизвестно, кто именно приедет из США.
Деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий: это панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. По словам Ушакова, форум традиционно станет крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики, инвестиций и международного сотрудничества.
Напомним, что ПМЭФ будет проходить в течение четырёх дней с 18 до 21 июня. Одним из наиболее ярких событий станет выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии. В ходе работы ПМЭФ будут подняты вопросы, касающиеся углубления внешнеэкономических связей России с другими государствами. Ранее Life.ru поделился первыми кадрами с площадки проведения ПМЭФ-2025.