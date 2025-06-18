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18 июня, 08:22

Усиленный двигатель и 173 лошадиные силы: На ПМЭФ показали гоночную Lada Iskra Sport

«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2025 гоночную модель Lada Iskra Sport

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский автогигант «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике. Корреспондент Life.ru делится кадрами с презентации новой модели авто.

Модель Lada Iskra Sport. Видео © Life.ru

Чёрный кузов машины украшают контрастные белые логотипы Rostec. Под капотом автомобиля находится усиленный двигатель объёмом 1,8 литра, развивающий мощность 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова получила укреплена жёсткой рамой. В салоне установлены два передних спортивных сиденья.

«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку
«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) российский люксовый бренд Aurus также представляет свои новинки в павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России. В центре внимания — минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Life.ru узнал, как выглядит автомобиль и в чём его особенность.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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