Усиленный двигатель и 173 лошадиные силы: На ПМЭФ показали гоночную Lada Iskra Sport
«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2025 гоночную модель Lada Iskra Sport
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский автогигант «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике. Корреспондент Life.ru делится кадрами с презентации новой модели авто.
Модель Lada Iskra Sport. Видео © Life.ru
Чёрный кузов машины украшают контрастные белые логотипы Rostec. Под капотом автомобиля находится усиленный двигатель объёмом 1,8 литра, развивающий мощность 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова получила укреплена жёсткой рамой. В салоне установлены два передних спортивных сиденья.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) российский люксовый бренд Aurus также представляет свои новинки в павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России. В центре внимания — минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Life.ru узнал, как выглядит автомобиль и в чём его особенность.
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