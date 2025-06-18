Усиленный двигатель и 173 лошадиные силы: На ПМЭФ показали гоночную Lada Iskra Sport

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский автогигант «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике. Корреспондент Life.ru делится кадрами с презентации новой модели авто.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) российский люксовый бренд Aurus также представляет свои новинки в павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России. В центре внимания — минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Life.ru узнал, как выглядит автомобиль и в чём его особенность.