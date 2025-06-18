Путин поздравил Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС

Президент России Владимир Путин встретился с председателем правления Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Глава государства поздравил её с успешным переизбранием на должность. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин встретился с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Прежде всего хочу поздравит Вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают Вашу работу», — заявил глава государства.

Роуссефф поблагодарила российского лидера за приглашение на ПМЭФ-2025 и выдвижение её кандидатуры на пост председателя МБР. Она пообещала, что приложит максимум усилий для выполнения обязанностей на этом посту.