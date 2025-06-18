В Кремле объяснили заявление Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным

«Сейчас политическая жизнь настолько насыщена событиями, что когда ты говоришь «вчера», то подразумеваешь ретроспективу, последние три-четыре дня как минимум. [В заявлении Трампа] речь идёт именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.