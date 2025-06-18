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18 июня, 17:16

В Кремле объяснили заявление Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным

Песков: Трамп заявил о разговоре с Путиным, о котором мы уже ранее сообщали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Американский лидер Дональд Трамп упомянул свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, имея в виду беседу, состоявшуюся 14 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление Трампа о его разговоре с Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Сейчас политическая жизнь настолько насыщена событиями, что когда ты говоришь «вчера», то подразумеваешь ретроспективу, последние три-четыре дня как минимум. [В заявлении Трампа] речь идёт именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

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Ранее сегодня Трамп рассказал, что поговорил по телефону с Путиным. По его словам, диалог состоялся вчера, 17 июня. Президент США утверждает, что Путин в ходе беседы предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

Милена Скрипальщикова
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