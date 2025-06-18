ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:30

Трамп сообщил о новом телефонном разговоре с Путиным

Трамп сообщил, что вчера провёл телефонный разговор с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что поговорил по телефону с главой государства Владимиром Путиным. По его словам, диалог состоялся вчера, 17 июня.

Трамп утверждает, что Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

«И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве. Я сказал, сделайте мне одолжение, давайте сначала разберёмся с Россией», — заявил Трамп.

Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа
Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа

Последние телефонные разговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись 19 мая, 4 июня и 14 июня 2025 года. В мае они более двух часов обсуждали прекращение войны в Украине. Трамп назвал беседу «отличной», а Путин — «конструктивной». В июне, после атаки Украины на российские аэродромы, 75-минутный разговор не привёл к прогрессу в мирных переговорах. Трамп отметил, что Путин намерен ответить на атаки, и выразил озабоченность эскалацией, но не стал давить на Россию.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar