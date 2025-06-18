Трамп сообщил о новом телефонном разговоре с Путиным

«И я говорил с ним вчера. Вы знаете, он на самом деле предложил помочь в посредничестве. Я сказал, сделайте мне одолжение, давайте сначала разберёмся с Россией», — заявил Трамп.

Последние телефонные разговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись 19 мая, 4 июня и 14 июня 2025 года. В мае они более двух часов обсуждали прекращение войны в Украине. Трамп назвал беседу «отличной», а Путин — «конструктивной». В июне, после атаки Украины на российские аэродромы, 75-минутный разговор не привёл к прогрессу в мирных переговорах. Трамп отметил, что Путин намерен ответить на атаки, и выразил озабоченность эскалацией, но не стал давить на Россию.