Журналисты информагентств США, Британии, Франции участвуют во встрече с Путиным

На встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств присутствуют представители как недружественных, так и дружественных стран. Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент поздравил Дилму Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС. Экс-глава Бразилии поблагодарила российского лидера за приглашение на ПМЭФ-2025 и выдвижение её кандидатуры на пост председателя МБР. Она пообещала, что приложит максимум усилий для выполнения обязанностей на этом посту.