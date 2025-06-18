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Регион
18 июня, 20:43

Журналисты информагентств США, Британии, Франции участвуют во встрече с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств присутствуют представители как недружественных, так и дружественных стран. Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Среди участников — руководители ведущих западных СМИ, включая:

  • Джеймса Джордана, главного редактора службы новостей по Европе и Африке Associated Press (США);
  • Саймона Робинсона, исполнительного редактора Reuters (Великобритания);
  • Карима Тальби, главного редактора информации по Европе France Press (Франция);
  • Мартина Романчика, руководителя службы новостей Deutsche Press Agentur (Германия);
  • Хосе Мануэля Санса Минготе, директора по международным связям EFE (Испания).

Также в мероприятии принимают участие представители дружественных России стран, включая агентства Китая, Турции, Вьетнама, Индонезии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

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Ранее президент поздравил Дилму Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС. Экс-глава Бразилии поблагодарила российского лидера за приглашение на ПМЭФ-2025 и выдвижение её кандидатуры на пост председателя МБР. Она пообещала, что приложит максимум усилий для выполнения обязанностей на этом посту.

Никита Никонов
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