Журналисты информагентств США, Британии, Франции участвуют во встрече с Путиным
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На встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств присутствуют представители как недружественных, так и дружественных стран. Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Среди участников — руководители ведущих западных СМИ, включая:
- Джеймса Джордана, главного редактора службы новостей по Европе и Африке Associated Press (США);
- Саймона Робинсона, исполнительного редактора Reuters (Великобритания);
- Карима Тальби, главного редактора информации по Европе France Press (Франция);
- Мартина Романчика, руководителя службы новостей Deutsche Press Agentur (Германия);
- Хосе Мануэля Санса Минготе, директора по международным связям EFE (Испания).
Также в мероприятии принимают участие представители дружественных России стран, включая агентства Китая, Турции, Вьетнама, Индонезии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Ранее президент поздравил Дилму Роуссефф с переизбранием на должность председателя банка БРИКС. Экс-глава Бразилии поблагодарила российского лидера за приглашение на ПМЭФ-2025 и выдвижение её кандидатуры на пост председателя МБР. Она пообещала, что приложит максимум усилий для выполнения обязанностей на этом посту.