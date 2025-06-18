В Кремле объяснили, зачем Путин встретится с западными журналистами

Прямое общение западных журналистов с президентом России Владимиром Путиным исключает искажение его позиции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, проблемы с пониманием возникают из-за последующих комментариев и интерпретаций.

Песков высказался о предстоящей встрече Путина с иностранными журналистами. Видео © Telegram / Зарубин

«Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идёт о прямом общении с президентом, они [западные СМИ] не искажают, и такое общение вполне оправдано», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля добавил, что искажения часто появляются позже, когда новости комментируются и перерабатываются.