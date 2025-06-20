Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что глобальное развитие должно служить интересам всех стран, а не узкому кругу союзов или блоков.

«Наша цель — сбалансированное развитие мира, при котором как можно больше государств будет заинтересовано в формировании многополярного миропорядка. Такой порядок должен основываться на диалоге, совместном поиске решений, даже в самых непростых ситуациях, но решений, которые выгодны всем, а не лишь отдельным военным или экономическим объединениям», — заявил глава государства.