Иран и Израиль
ПМЭФ
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Регион
20 июня, 15:12

Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что глобальное развитие должно служить интересам всех стран, а не узкому кругу союзов или блоков.

«Наша цель — сбалансированное развитие мира, при котором как можно больше государств будет заинтересовано в формировании многополярного миропорядка. Такой порядок должен основываться на диалоге, совместном поиске решений, даже в самых непростых ситуациях, но решений, которые выгодны всем, а не лишь отдельным военным или экономическим объединениям», — заявил глава государства.

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ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня при информационной поддержке Life.ru. В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Марина Фещенко
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