И буду долго тем любезен я народу: Бахрейнский принц высказался о Путине стихами Пушкина

Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал Александра Пушкина на ПМЭФ. В своём выступлении на пленарной сессии международного форума он прочитал стихотворение «Памятник» русского классика, сравнив посыл произведения с политикой президента России Владимира Путина в отношении нашей страны и её граждан.

«Я поэт, люблю поэзию и хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении «Памятник». Он говорит: и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, — это политика [Владимира Путина] по отношению к народу. Эта политика не измеряется только цифрами», — заявил принц.