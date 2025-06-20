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20 июня, 14:59

И буду долго тем любезен я народу: Бахрейнский принц высказался о Путине стихами Пушкина

Сын короля Бахрейна процитировал Пушкина на пленарной сессии ПМЭФ

Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа процитировал Александра Пушкина на ПМЭФ. В своём выступлении на пленарной сессии международного форума он прочитал стихотворение «Памятник» русского классика, сравнив посыл произведения с политикой президента России Владимира Путина в отношении нашей страны и её граждан.

Сын короля Бахрейна цитирует Пушкина с трибун ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Я поэт, люблю поэзию и хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении «Памятник». Он говорит: и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, — это политика [Владимира Путина] по отношению к народу. Эта политика не измеряется только цифрами», — заявил принц.

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Напомним, что Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ, а его делегация насчитывает порядка 80 человек. Ранее Владимир Путин провёл совещание с Насером Бен Хамадом Аль Халифа, оно касалось двусторонних отношений и роста напряжённости на Ближнем Востоке.

Юрий Лысенко
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