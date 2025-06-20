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Регион
20 июня, 12:25

Путин проводит совещание с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифа

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин проводит совещание с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамадом Аль Халифа. Кадры со встречи на полях ПМЭФ публикует пресс-служба Кремля.

«Мы высоко ценим характер российско-бахрейнских связей, наших отношений. В этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. К сожалению, наша сегодняшняя встреча происходит на фоне эскалации напряжённости в вашем регионе. Мы с тревогой следим за тем, что там происходит, наверняка об этом ещё поговорим»,сказал глава РФ.

Путин проводит совещание с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер поблагодарил гостя за визит в Петербург на фоне сложной ситуации. Он отметил, что на принца ложится большая работа как на советника по нацбезопасности королевства.

Бахрейн обладает статусом страны-гостя на ПМЭФ. Прибывшая в Петербург делегация насчитывает порядка 80 человек. В ходе беседы будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ирано-израильский конфликт.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин был приглашён на саммит G20, который пройдёт в ЮАР в конце ноября. Формат участия российского лидера пока не определён, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно об этом объявит.

Юрий Лысенко
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