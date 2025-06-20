Президент России Владимир Путин проводит совещание с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамадом Аль Халифа. Кадры со встречи на полях ПМЭФ публикует пресс-служба Кремля.

«Мы высоко ценим характер российско-бахрейнских связей, наших отношений. В этом году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. К сожалению, наша сегодняшняя встреча происходит на фоне эскалации напряжённости в вашем регионе. Мы с тревогой следим за тем, что там происходит, наверняка об этом ещё поговорим», — сказал глава РФ.

Путин проводит совещание с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер поблагодарил гостя за визит в Петербург на фоне сложной ситуации. Он отметил, что на принца ложится большая работа как на советника по нацбезопасности королевства.