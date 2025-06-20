Песков: О планах Путина поехать на саммит G20 в ЮАР объявят своевременно

Кремль своевременно сообщит о решении, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва в любом случае продолжит активное участие в саммите, несмотря на итоговое решение и «будет представлена на этой «двадцатке».

«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой «двадцатке», и Россия будет принимать активное участие», — сказал Песков.