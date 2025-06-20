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20 июня, 09:27

Песков: О планах Путина поехать на саммит G20 в ЮАР объявят своевременно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Кремль своевременно сообщит о решении, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом на ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва в любом случае продолжит активное участие в саммите, несмотря на итоговое решение и «будет представлена на этой «двадцатке».

«Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой «двадцатке», и Россия будет принимать активное участие», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru рассказал, что Владимир Путин уже получил приглашение на саммит «Большой двадцатки» (G20). Мероприятие проведут с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге в Южной Африке. Решение о формате участия нашей делегации будет принимать лично глава государства. Все итоги будут известны ближе к датам проведения собрания.

Александр Юнашев
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