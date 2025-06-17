«Семёрка» — на свалку: Экс-президент Шри-Ланки заявил о сдвиге центра силы в мире

Эра «Группы семи» (G7) завершилась, теперь она уступила место «Двадцатке» (G20), вокруг которой в настоящее время объединяются государства. Такое заявление сделал Ранил Викрамасингхе, бывший президент Шри-Ланки и руководитель аналитического центра «Геополитический картограф».

«Нам необходимо признать, что происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. «Семёрка» в общем-то отправляется на свалку истории, и на её место приходит «Двадцатка», — сказал он в рамках круглого стола клуба «Валдай», который прошёл перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Викрамасингхе отметил, что G20 всегда занимала важное место в мировой политике. Экс-лидер Шри-Ланки также подчеркнул, что главенствующую роль БРИСКС+ нужно признать.

Викрамасингхе считает, что американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио также придерживаются мнения, что мировой порядок в настоящее время претерпевает существенные изменения.