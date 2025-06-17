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17 июня, 14:00

«Семёрка» — на свалку: Экс-президент Шри-Ланки заявил о сдвиге центра силы в мире

Экс-президент Шри-Ланки Викрамасингхе: Время G7 прошло, на арену выходит G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kraft74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kraft74

Эра «Группы семи» (G7) завершилась, теперь она уступила место «Двадцатке» (G20), вокруг которой в настоящее время объединяются государства. Такое заявление сделал Ранил Викрамасингхе, бывший президент Шри-Ланки и руководитель аналитического центра «Геополитический картограф».

«Нам необходимо признать, что происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. «Семёрка» в общем-то отправляется на свалку истории, и на её место приходит «Двадцатка», — сказал он в рамках круглого стола клуба «Валдай», который прошёл перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Викрамасингхе отметил, что G20 всегда занимала важное место в мировой политике. Экс-лидер Шри-Ланки также подчеркнул, что главенствующую роль БРИСКС+ нужно признать.

Викрамасингхе считает, что американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио также придерживаются мнения, что мировой порядок в настоящее время претерпевает существенные изменения.

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Аналогичного мнения придерживается и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, формат «Большой семёрки» (G7) давно утратил всякий смысл. Он уточнил, что даже «Восьмёрка» с участием России была лишь «клубом ходячих мертвецов».

Ольга Сливченко
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