Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке

На саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге Южной Африки, пригласили президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев РИА «Новости» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства — президента ЮАР — к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в «двадцатке» имеется», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, решение о формате участия российской делегации на саммите будет принимать лично Путин. Оно станет известно ближе к датам проведения собрания. В этом деле учитывается рад факторов. В частности, общая посещаемость и наличие условий для достижения важных договорённостей. Бердыев также напомним, что в последние годы страну на мероприятиях G20 представлял глава МИД Сергей Лавров.