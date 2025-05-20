Рубио: США отказались участвовать в G20 из-за разногласий с ЮАР

США откажется от участия в саммите G20, который пройдёт в этом году на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио во время слушаний в сенате.

«Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента. И это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации», — сказал он.

В частности, Рубио сослался на критику, которую ЮАР неоднократно высказывала в адрес Израиля, а также на сближение Претории с Пекином. Госсекретарь США также прокомментировал вероятность диалога между президентом республики Сирилом Рамафосой и американским лидером Дональдом Трампом, допустив такую возможность. Однако он подчеркнул, что это зависит от поведения африканской страны в будущем.

Сирил Рамафоса находится в США с рабочим визитом с 19 по 22 мая и планирует провести переговоры с хозяином Белого дома на фоне напряжённости в двусторонних отношениях.