«Мы живём в непредсказуемом мире»: В Кремле не решились назвать сроки встречи Путина и Трампа

В современном мире трудно спрогнозировать даже то, что может случиться на следующей неделе, поэтому возможную встречу президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом до конца этого года не стоит пытаться предсказывать заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Я бы не взялся делать какие-то прогнозы. Мы сейчас живём в таком турбулентном и непредсказуемом мире, что мы с трудом с вами можем спрогнозировать, что будет на следующей неделе. А вы хотите, чтобы я вам до конца года что-то прогнозировал», — отметил он.