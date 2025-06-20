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20 июня, 09:32

«Мы живём в непредсказуемом мире»: В Кремле не решились назвать сроки встречи Путина и Трампа

Песков не стал отвечать, встретится ли Путин с Трампом до конца года

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году в Хельсинки. Обложка © Kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году в Хельсинки. Обложка © Kremlin.ru

В современном мире трудно спрогнозировать даже то, что может случиться на следующей неделе, поэтому возможную встречу президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом до конца этого года не стоит пытаться предсказывать заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Я бы не взялся делать какие-то прогнозы. Мы сейчас живём в таком турбулентном и непредсказуемом мире, что мы с трудом с вами можем спрогнозировать, что будет на следующей неделе. А вы хотите, чтобы я вам до конца года что-то прогнозировал», — отметил он.

Кремль заявил о терпимом отношении к риторике Трампа о Путине
Кремль заявил о терпимом отношении к риторике Трампа о Путине

Ранее Путин прокомментировал возможность встречи с Дональдом Трампом, отметив, что такой диалог мог бы быть полезным, но требует тщательной предварительной подготовки. Президент РФ также согласился с мнением лидера Белого дома, что спецоперация не началась бы, если бы президентом США был Трамп, а не Джо Байден.

Александр Юнашев
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